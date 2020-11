Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Roma: Cluj KO, Young Boys primo in Svizzera

vedi letture

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

La Roma, dopo gli ottimi risultati in campionato, proverà a chiudere il discorso qualificazione contro il Cluj. La squadra rumena è stata sconfitta a sorpresa in casa dall'Uta Arad e ora è terza in campionato. Il CSKA Sofia non ha giocato, mentre lo Young Boys ha battuto 2-1 il Basilea e guida il torneo svizzero.