Arrivato a Firenze nelle ultimissime ore di mercato per dare alternative offensive in più a Vincenzo Montella, Rachid Ghezzal non ha ancora mostrato in alcun modo le sue qualità ai tifosi e alla dirigenza gigliata. L'operazione chiusa col Leicester sembrava positiva in ottica viola, con Ghezzal sbarcato in riva all'Arno in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Ma per il momento il suo apporto è stato vicino allo zero, come dimostra il primo posto nella Flop10 degli acquisti estivi di TMW. Ovviamente la sua media voto è viziata dal negativo girone d'andata della squadra ora in mano a Iachini, ma da parte sua Ghezzal non ha fatto granché per sovvertire i primi (comunque sommari) giudizi.

I numeri di Ghezzal alla Fiorentina, 1° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 8

Minuti giocati: 204

Gol e assist: /

Media voto TMW: 5,33