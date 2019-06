Formula 2012: la Fiorentina e una base amarcord per il mercato

© foto di Federico De Luca

Con il nuovo corso americano, in casa Fiorentina sembrerebbe essere partita una sorta di operazione nostalgia, o amarcord per dirla più cinematografica, con un filo viola legato all'anno solare 2012, quello in cui con Pradè a fare il mercato e Montella in panchina, venne segnato l'avvio di un momento importante per la Fiorentina, che arrivò a giocarsi per tre stagioni la Champions, calcando comunque il palcoscenico dell'Europa League. I due si sono ritrovati oggi, sette anni più tardi, di nuovo in viale Fanti e con le stesse intenzioni. Anche sul fronte mercato sembra, dalle indiscrezioni che stanno trapelando, che lo sguardo volga al passato, sempre a quegli anni lì: dalla possibilità di un ritorno di Emiliano Viviano, che andrebbe a fare da chioccia d'esperienza a Lafont, fino alle ultime voci su Borja Valero, preso in considerazione perché conosce già il metodo di Montella, e per fare da senatore dello spogliatoio. Formula 2012, verrebbe da dire. Chi è meno filosofico può pensare alle cosiddette minestre riscaldate, ma ciò che appare evidente da questi primi giorni di idee di mercato della Fiorentina, è che Pradè e Montella vogliano costruirsi una base sicura sulla quale innestare poi i veri colpi da novanta. Viviano e Borja Valero, 33 anni l'uno e 34 l'altro: per l'estremo difensore ogni discorso sarà da tenersi con lo Sporting, ma le condizioni sembrano esserci tanto che la SPAL si sta già muovendo per trovare un sostituto; nel caso del centrocampista spagnolo invece viene difficile che l'Inter possa chiedere più di tanto per un calciatore già in là con l'età e con un solo anno rimanente di contratto. Due ritorni che, dovessero concretizzarsi, avrebbero senz'altro del clamoroso, ma che rappresenterebbero solo una base, una solidità sotto i piedi necessaria dopo una stagione così tribolata come la scorsa.