Frexit: l'Europa del calcio saluta tutte le squadre francesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fallimentare cammino delle squadre francesi in questa edizione delle coppe europee. Con l'uscita del Rennes per mano dell'Arsenal è stata eliminata anche l'ultima rappresentante d'Oltralpe. Un fallimento che fa gioco all'Italia, che può dormire sogni tranquilli per il ranking. Solo un anno fa il Marsiglia andava a un passo dalla vittoria in Europa League, persa in finale contro l'Atlético. Quest'anno l'OM è il simbolo del vento cambiato, in negativo: la squadra di Garcia è uscita alla fase a gironi, ultima persino dietro ai modesti ciprioti dell'Apollon. Fuori ai gironi anche il Bordeaux mentre il citato Rennes è andato persino oltre le aspettative con gli ottavi di finale conquistati. Fallimentare anche il percorso in Champions, dove l'eliminazione agli ottavi del Paris Saint-Germain sta diventando una delle poche certezze della vita. Altro flop del Monaco, dopo quello di un anno fa: la squadra del Principato ha pagato la confusione societaria, la fine del ciclo di Jardim e l'impatto insoddisfacente di Henry. Bene il Lione che è riuscito a centrare l'obiettivo minimo degli ottavi di finale, ma poco poteva contro la forza del Barcellona.