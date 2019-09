Gazzetta, gli stipendi della A: Lecce 15°, tanti appena sotto il milione

© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Trentadue milioni di euro per il neo promosso Lecce, molto attivo sul mercato anche con nomi di livello. Tre giocatori che percepiscono un milione di euro, molti appena sotto, quasi tutti nuovi acquisti per cercare la permanenza in Serie A.

Il giocatore più pagato - Non è solo uno, bensì tre: il primo è Babacar, ex Fiorentina e Sassuolo, arrivato all'ultimo giorno di mercato per mettere nuova potenza di fuoco all'attacco. Poi Romario Benzar, difensore rumeno approdato dallo Steaua di Bucarest, e Giannelli Imbula, centrocampista che anni fa era inseguito da Milan e Inter. Tutti e tre percepiscono il milione.

Scadenze 2020 - Babacar è in prestito, così come Dell'Orco, entrambi dal Sassuolo. Poi Bleve e soprattutto Imbula, in modo che - in caso di retrocessione - stipendi alti non vadano a gravare sul prossimo bilancio. Altrimenti potrebbe esseerci un obbligo di riscatto.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Babacar 1 2020

Benzar 1 2022

Imbula 1 2020

Rossettini 0,8 2021

Tachtsidis 0,8 2022

Shakhov 0,8 2021

Falco 0,8 2022

Lapadula 0,75 2022

Ferreira 0,7 2021

Lucioni 0,7 2021

Vera 0,7 2023

Rispoli 0,7 2021

Majer 0,7 2022

Farias 0,7 2021

La Mantia 0,7 2022

Dell'Orco 0,6 2020

Vigorito 0,5 2021

Meccariello 0,5 2021

Petriccione 0,5 2023

Tabanelli 0,5 2023

Mancosu 0,5 2021

Fiamozzi 0,4 2021

Riccardi 0,3 2022

Tsonev 0,3 2021

Bleve 0,2 2020

Gallo 0,2 2023

Lo Faso 0,2 2023

Dubickas 0,2 2021