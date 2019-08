Giocheranno così? Hellas, l'11 per il Bologna: difesa a 3, rivoluzione vera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Con l'arrivo di Ivan Juric cambia anche il modulo e la difesa a tre sarà alla base delle idee del tecnico ex Genoa. Chiavi del centrocampo affidate a Veloso, pupillo dell'allenatore, mentre in attacco ci sarà il classico centravanti, con Di Carmine che non ci sarà alla prima a causa della squalifica, con due mezze punte a supporto.

I debuttanti Squadra interamente rivoluzionata quella degli scaligeri: non è rimasto praticamente nessuno di coloro che hanno guidato l'Hellas alla promozione. Adjapong è solo l'ultimo acquisto, che agirà a destra nel centrocampo a quattro. Lazovic e Verre porteranno corsa e qualità, mentre in difesa Gunter e Rrahmani attendono il miglior Bocchetti, di rientro in Italia dopo l'esperienza in Russia.

La probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Emprereur; Adjapong, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tupta.