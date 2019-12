© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maarten Vandevoordt, portiere del Genk classe 2002, scendendo in campo martedì sera al San Paolo contro il Napoli è diventato l'estremo difensore più giovane a esordire in una gara di Champions League. Ha battuto il record di Mile Svilar, numero uno che col Benfica ha esordito nella massima competizione per club a 18 anni e 52 giorni.

Al contrario, Gianluigi Buffon nella serata di ieri ha disputato la sua prima stagione in questa Champions League ed è diventato - a 41 anni e 317 giorni - il secondo giocatore più anziano a giocare una partita di Champions League. A detenere questo record è Marco Ballotta, sceso in campo in Champions a 43 anni e 252 giorni.