Gli eroi di Berlino: dai tecnici alle big di A ai procuratori, fino ai cinesi e ora Gilardino in D

Alberto Gilardino sta diventando il nuovo allenatore del neonato Siena in Serie D e i Campioni del Mondo dell'Italia del 2006 continuano a ricoprire ruoli e cariche all'interno del mondo del calcio italiano. Andiamo a scoprire che fine hanno fatto i 23 convocati da Marcello Lippi e sul tetto del Mondo a Berlino.

Portieri

Gianluigi Buffon - Portiere in attività in forza alla Juventus

Angelo Peruzzi - Club Manager della Lazio

Marco Amelia - Allenatore libero (ultima esperienza Vastese, Serie D)

Difensori

Cristian Zaccardo - Ha iniziato la carriera da intermediario di mercato

Fabio Grosso - Allenatore del Sion in Svizzera

Fabio Cannavaro - Allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina

Andrea Barzagli - Reduce dall'esperienza come collaboratore tecnico di Sarri alla Juventus, attualmente libero

Alessandro Nesta - Allenatore del Frosinone in Serie B

Gianluca Zambrotta - Consigliere Federale della FIGC

Massimo Oddo - Allenatore del Pescara in Serie B

Marco Materazzi - Imprenditore nel settore della moda e dell'abbigliamento

Centrocampisti

Daniele De Rossi - Dopo il ritiro col Boca Juniors, inizia la carriera da allenatore

Gennaro Gattuso - Allenatore del Napoli in Serie A

Mauro German Camoranesi - Nuovo allenatore del Maribor in Slovenia

Simone Barone - Allenatore delle giovanili del Sassuolo

Simone Perrotta - Dirigente e Consigliere in FIGC

Andrea Pirlo - Allenatore della Juventus in Serie A

Attaccanti

Alessandro Del Piero - Opinionista Sky Sport

Luca Toni - Ha preso il patentino a Coverciano per iniziare il percorso da allenatore

Francesco Totti - Ha fondato una società di mediazione e consulenza per calciatori, supervisiona l'area scouting

Alberto Gilardino - Nuovo allenatore del Siena in Serie D

Vincenzo Iaquinta - Dopo il ritiro si è allontanato dal mondo del calcio

Filippo Inzaghi - Allenatore del Benevento in Serie A