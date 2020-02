vedi letture

Guarda che tweet! Dopo Juventus-Brescia: "Bentornato gorilla!"

Successo non semplice per la Juventus, che contro il Brescia ottiene i tre punti grazie al gioiello di Dybala e al bis di Cuadrado. Ma i social impazziscono in particolare per il rientro in campo di Chiellini. Ecco alcuni tra i cinguettii più virali:

Primi in classifica, primi nel girone di Champions, semifinalisti di coppa italia, eppure fischiate la vostra squadra il giorno che vince 2 a 0 in casa. Vi meritereste l'ultimo quinquennio del Milan. #FinoAllaFine #JuventusBrescia pic.twitter.com/pTDsaUsP6D — Francesco Luccisano (@FLuccisano) February 17, 2020

Ricordiamoglielo a #Sarri

Senza la sconfitta con il Verona

Senza il pareggio con il Lecce Eravamo a + 5 dalla #Lazio#Sarriout#JuventusBrescia — Desmomark (@SerroniMarco) February 17, 2020