Guida a Euro2020, Inghilterra: un Uragano per spezzare la maledizione

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

INGHILTERRA - Quarto posto al Mondiale in Russia, vittoria nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Un calcio in salute, quello inglese, e lo dimostrano le quattro finaliste in Champions ed Europa League e il quarto posto nel ranking FIFA. Anche a livello di settore giovanile c'è stata una crescita esponenziale, che ha consegnato negli ultimi anni tanti talenti alla Nazionale maggiore. I Tre Leoni sembrano essere pronti per centrare un successo che ancora manca nella bacheca della FA (miglior risultato la semifinale del 1996, ricordate il ritornello It's coming home?). L'obiettivo è arrivare parecchio più lontano rispetto all'ultima edizione degli Europei, quando Rooney e soci si fermarono agli ottavi.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Un percorso quasi netto, interrotto solo dalla sconfitta contro la Repubblica Ceca. Poi solo vittorie, larghissime, che hanno messo in mostra il potenziale offensivo degli inglesi. La ciliegina sulla torta è rappresentata sicuramente dal 7-0 rifilato al Montenegro, nel giorno della millesima partita internazionale ufficiale disputata.

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0

Montenegro-Inghilterra 1-5

Inghilterra-Bulgaria 4-0

Inghilterra-Kosovo 5-3

Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1

Bulgaria-Inghilterra 0-6

Inghilterra-Montenegro 7-0

Kosovo-Inghilterra 0-4

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Keane, Chilwell; Henderson, Rice; Sancho, Barkley, Sterling; Kane.

STELLA - Harry Kane - Capocannoniere ai Mondiali, miglior realizzatore della fase di qualificazione con 12 reti, una in più di Cristiano Ronaldo. Un attaccante completo, implacabile, contro cui tutte le difese dovranno fare i conti. Il giocatore del Tottenham migliora anno dopo anno, frenato solo da qualche problema fisico; Southgate gli ha costruito intorno una squadra che riesce ad esaltarlo e metterlo sempre nelle condizioni di far male. L'Uragano è pronto ad abbattersi ancora una volta.

IL COMMISSARIO TECNICO - Gareth Southgate - Dopo il disastro di Roy Hodgson e la spy-story che ha portato alle dimissioni di Allardyce, in pochi avrebbero dato credito all'ex difensore, che invece è stato bravissimo a dare identità e anima alla Nazionale inglese, portandola a togliersi diverse soddisfazioni. Guida con grande saggezza una squadra molto giovane e ha avuto anche il merito di abbandonare la difesa a tre per passare al 4-2-3-1, modulo che esalta la qualità offensiva, soprattutto degli esterni e dei trequartisti. Se non ci saranno disastri, sarà lui il CT anche al prossimo Mondiale.