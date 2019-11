Guida a Euro2020, Olanda: talento al potere. Gli Oranje sono tornati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

OLANDA - I disatri del triennio 2014-16 sono ormai alle spalle. L'Olanda ha detto addio alla generazione di Van Persie, Robben e Sneijder e ha atteso pazientemente una nuova infornata di talenti, che è puntualmente arrivata. Il 2018 è stato l'anno della rinascita, con la vittoria nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League (contro Francia e Germania); il 2019 ha confermato la straordinaria qualità dei ragazzi di Koeman, che possono far saltare il banco e tornare sul tetto d'Europa 32 anni dopo.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Ancora tu, non dovevamo vederci più? Dopo averla affrontata in Nations League, gli Oranje ritrovano la Germania; le due partite, le più belle e spettacolari del girone, terminano con una vittoria a testa. Alla fine la spuntano i tedeschi, infallibili negli altri scontri a differenza di De Ligt e compagni, che vengono fermati dall'Irlanda del Nord nel penultimo turno.

Olanda-Bielorussia 4-0

Olanda-Germania 2-3

Germania-Olanda 2-4

Estonia-Olanda 0-4

Olanda-Irlanda del Nord 3-1

Bielorussia-Olanda 1-2

Irlanda del Nord-Olanda 0-0

Olanda-Estonia 5-0

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Jong, De Roon; Bergwijn, Wijnaldum, Promes; Depay.

STELLA - Virgil Van Dijk - Tra tanti, impossibile non fare il nome del centrale del Liverpool. Il terzo difensore più pagato nella storia del calcio (dopo De Ligt e Maguire) è reduce da un paio di stagioni ad altissimi livelli e meriterebbe il Pallone d'Oro per il modo in cui ha guidato la difesa di Klopp, trascinando i Reds alla vittoria in Champions League. Anche in Nazionale è un punto di riferimento per tutti, soprattutto per lo juventino, che si gioca il posto con De Vrij.

IL COMMISSARIO TECNICO - Ronald Koeman - Dopo il mezzo miracolo di Van Gaal in Brasile, i suoi successori (Blind e Advocaat) non sono stati altrettanto fortunati. Il secondo, in particolare, ha sfiorato la qualificazione al Mondiale in Brasile, che sembrava irremediabilmente compromessa. Rambo è stato bravo ad affidarsi agli uomini giusti, creando il giusto mix di gioventù ed esperienza: il risultato è una squadra che si diverte e ha ritrovato l'entusiasmo dei tempi migliori. Il periodo di transizione è terminato, l'Olanda vuole raccogliere i frutti.