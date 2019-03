I 100 giovani d'Italia - Dal 10° al 6°, da Adjapong a Bastoni

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

6) Alessandro Bastoni (1999, difensore centrale, Parma)

L'Inter lo ha acquistato dall'Atalanta e lo ha mandato a farsi le ossa al Parma. Scelta perfetta: è diventato l'alter ego perfetto di Bruno Alves. Ha le qualità per diventare presto uno da grande e i nerazzurri potrebbero riportarlo a casa in estate. Perno dell'Under 21, piace a tutti. All'Inter in primis, però.

7) Andrea Pinamonti (1999, attaccante, Frosinone)

Premesse e promesse dicevano che poteva essere nel giro di breve il nuovo centravanti della Nazionale. La controprova della Serie A dice che sa segnare e ha anche la personalità per giocare nella massima serie, oltre che i colpi, chiaramente. Paga solo lo scotto di una stagione complicata dei frusinati, l'Inter lo coccola per il futuro.

8) Sandro Tonali (2000, centrocampista centrale, Brescia)

Sognando Andrea Pirlo. La squadra è quella, il ruolo pure. I colpi altrettanto: Sandro Tonali è già entrato nel giro della Nazionale maggiore ed è pure presenza fissa dell'Under 21. Playmaker dalle qualità sopraffine, può essere il futuro Verratti e nella classifica non è ancora più in alto solo perché ancora gli manca la controprova della Serie A.

9) Luca Pellegrini (1999, terzino, Cagliari)

Scuola Roma, è stato il rinforzo di gennaio per l'out mancino della difesa del Cagliari di Rolando Maran. E' bravo in entrambe le fasi, ha dimostrato di avere da subito personalità per giocare tra i grandi. Aggiunta non da poco: ha superato con carattere e grinta gli stop per infortunio.

10) Claud Adjapong (1998, terzino, Sassuolo)

Terzino destro dell'Under 21 di Luigi Di Biagio, è nato e cresciuto nel settore giovanile della formazione neroverde. Al netto del brutto infortunio patito alla fine dello scorso anno, non trova grande spazio in stagione ma è uno dei gioielli più preziosi del club di Squinzi.