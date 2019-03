I 100 giovani d'Italia - Dal 15° all'11°, da Fagioli a Pellegri

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

11) Pietro Pellegri (2001, attaccante, Monaco)

Finito forse troppo presto per l'età in copertina, è stato comunque un colpo del Monaco. Che in una totale fase di restyling, ha bruciato mezza Serie A portando la punta classe 2001 nel Principato. Attaccante moderno, non solo fisico ma anche rapidità e dribbling oltre che, chiaramente, profondo senso del gol. Stagione di apprendistato coi big e con Henry e Jardim in corso, dopo esser stato il più giovane della storia ad aver segnato una doppietta in A, ha già siglato un gol in Ligue 1.

12) Vincenzo Millico (2000, attaccante, Torino)

Per gol e numeri, potenzialmente uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale che verrà. Sta stupendo tutti in questa annata con la maglia del Torino: centravanti dalle qualità uniche, è già pronto per giocare coi grandi.

13) Alessio Riccardi (2001, trequartista, Roma)

Roma sogna. Sogna di avere un talento come ai vecchi tempi, coi colpi di un 2001 che è già sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. Sogna, Roma. Di vederlo, un giorno, con la numero 10 della formazione giallorossa sulle spalle.

14) Eddy Salcedo (2001, attaccante centrale, Inter)

Nato a Genova, origini colombiane, è una punta centrale completa. Fisico, rapidità, tecnica, l'Inter lo ha preso dal Genoa nell'ambito delle recenti operazioni: le premesse e le promesse dicono che in casa i nerazzurri potrebbero avere un crack assoluto.

15) Nicolò Fagioli (2001, trequartista, Juventus)

Massimiliano Allegri ha speso per lui parole importanti. Sta facendo capolino a piccole dosi in prima squadra, è l'icona della Primavera e l'Under 23 sarà il passo perfetto per crescere tra i grandi. Trequartista completo, giocatore di prospettiva assoluta.