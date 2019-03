I 100 giovani d'Italia - Dal 25° al 21°, da Bellanova ad Antonucci

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

21) Mirko Antonucci (1999, esterno offensivo, Pescara)

Al momento dell'esordio con la Roma, i tifosi giallorossi rimasero abbagliati dal talento del piccolo trequartista ed esterno d'attacco. Classe '99, è ora in prestito al Pescara dove sta trovando spazio ma non gol. E' quel che gli difetta per il salto di qualità, considerato il ruolo.

22) Sebastiano Esposito (2002, attaccante, Inter)

E' il più giovane esordiente europeo della storia dell'Inter a 16 anni e 255 giorni. Crack assoluto, già nel mirino delle grandi d'Europa. Punta completa, ha una media superiore a un gol a partita. Sembra quasi pronto per un ben più che precoce salto di categoria.

23) Giulio Maggiore (1998, centrocampista, Spezia)

Ha perso a sorpresa i galloni da titolare a La Spezia, non certo l'attenzione delle grandi società nei suoi confronti. Centrocampista moderno e completo, nazionale Under 20, per lui si prospetta una calda estate.

24) Alessandro Plizzari (2000, portiere, Milan)

La sfortuna di Plizzari è quella di essere nato nel settore giovanile e nell'era di Gianluigi Donnarumma. Non può certo essere una colpa di uno dei migliori talenti coi guantoni d'Europa, già venti presenze tra i pro a Terni nonostante la giovanissima età.

25) Raoul Bellanova (2000, terzino destro, Milan)

Il Milan ha deciso di non crederci fino in fondo, tanto da cederlo al Bordeaux a gennaio. E' solo in prestito, ora, in rossonero, andrà definitivamente in Francia in estate. E' un terzino destro moderno, di grande spinta ma bravo anche in fase difensiva, perno ora della Primavera milanista.