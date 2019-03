I 100 giovani d'Italia - Dal 45° al 41°, da Adorante a Zanellato

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Chiara Biondini

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

41) Niccolò Zanellato (1998, centrocampista centrale, Crotone)

Il Crotone lo ha confermato dopo il prestito dal Milan. Cresciuto nella cantera rossonera, è un centrocampista centrale di ordine e regia. In questa stagione sta lottando per trovare spazio e posto nella formazione pitagorica.

42) Hans Nicolussi Caviglia (2000, difensore centrale, Juventus)

Ha esordito a sorpresa tra i professionisti dopo la scalata nella Primavera e nell'Under 23. Studia Pjanic e sogna di essere il De Bruyne italiano, l'idolo d'ogni tempo è Cruyff. Grandi obiettivi per il centrocampista dal piede destro, cecchino freddo dalle parti della porta avversaria.

43) Marco Carraro (1998, mediano, Perugia)

Scuola Inter, dopo il prestito al Pescara passa a titolo definitivo all'Atalanta. In prestito al Foggia prima e ora al Perugia, in Umbria è diventato un vero e proprio perno della formazione di Nesta. Il suo idolo e modello è Andrea Pirlo. Per quanto il paragone sia distante, su punizione è più che pericoloso.

44) Manolo Portanova (2000, centrocampista, Juventus)

Centrocampista, figlio d'arte, col profondo vizio del gol. Napoletano, suo fratello gioca attualmente nel Torino. Soffiato dai bianconeri alla Lazio, è uno dei perni assoluti della Primavera della Vecchia Signora.

45) Andrea Adorante (2001, attaccante centrale, Inter)

Prima punta moderna. Nel senso che non è la torre, l'uomo prettamente d'area, ma un giocatore capace di svariare sul fronte d'attacco, tecnico e rapace sotto porta. I numeri raccontano di un giocatore che in stagione sta segnando quasi una rete a partita.