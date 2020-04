I 100 giovani d'Italia - Dal 55° al 51°, da Buongiorno a Zappa

vedi letture

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

51) Gabriele Zappa (1999, terzino, Pescara)

Nato a Monza, è entrato nel settore giovanile dell'Inter nel 2014 e in questa stagione, la sua prima in Serie B, è tra le sorprese del Pescara. Terzino destro che ha in Maicon il suo modello, ha un buon piede destro che gli permette cross sempre precisi e ficcanti. Difende con ordine ma preferisce la fase offensiva: per questo motivo, può giocare anche largo a destra in un centrocampo a cinque.

52) Nicola Rauti (2000, attaccante, Monza)

Partner di Millico negli ultimi anni nella Primavera del Torino, a gennaio s'è trasferito in prestito al Monza dove - pochi secondi dopo il suo ingresso in campo - ha subito trovato il suo primo gol nel campionato cadetto. Piede destro, buon fiuto del gol ma soprattutto una grande predisposizione al sacrificio: lavora in egual modo per sé stesso e per la squadra.

53) Mattia Viviani (2000, centrocampista, Brescia)

Cresciuto all'ombra di Sandro Tonali, può raccogliere la sua eredità quando quest'ultimo spiccherà il volo verso una big. Tre presenze all'attivo nell'attuale Serie A, Viviani è un playmaker che può giocare anche da interno di centrocampo. Destro naturale, ha ampi margini di miglioramento soprattutto col piede debole. Ma le qualità tecniche sono tutte dalla sua parte: lui che è nato a pochi metri dal Rigamonti, ha tutto per diventare il futuro leader delle rondinelle.

54) Manolo Portanova (2000, centrocampista, Juventus U23)

Pilastro della Juventus Under 23, sul finire della passata stagione ha esordito anche in prima squadra agli ordini di Max Allegri. Chi lo conosce bene, lo paragona a Simone Perrotta e in effetti le caratteristiche sono quelle di un centrocampista di grande temperamento, capace di giocare a tutto campo e di sapersi trasformare in un'arma letale in fase di possesso con i suoi movimenti senza palla. Dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili Portanova, figlio d'arte, è ora al lavoro per un ulteriore salto di categoria, quello nell'Under 21.

55) Alessandro Buongiorno (1999, difensore, Trapani)

Difensore centrale di piede sinistro, è un centrale che all'occorrenza può giocare anche terzino. I suoi 191 centimetri lo rendono quasi insuperabile nel gioco aereo, ma Buongiorno ha mostrato buone doti anche in fase di marcatura e nell'impostazione della manovra. Nato a Torino e cresciuto nel settore giovanile granata, ha lasciato la Primavera a gennaio, dopo mesi da leader e spesso da capitano, per trasferirsi in prestito al Trapani e dare il via alla sua carriera nel calcio professionistico.