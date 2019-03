I 100 giovani d'Italia - Dal 90° all'86°, da Ghion ad Andrea Capone

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

86) Andrea Capone (2002, attaccante, Milan)

Capocannoniere anche dell'ultimo Beppe Viola, Capone gioca da protagonista nell'Under 17 azzurra. Attaccante rapido, col profondo fiuto del gol, i riflettori su di lui sono accesi da tempo. Entro le prossime due stagioni sta a lui farli brillare.

87) Alessandro Buongiorno (1999, difensore centrale, Carpi)

Due idoli: Nesta e Maldini. Due mentori: Moretti e Burdisso. Alessandro Buongiorno, cuore granata e cresciuto a pochi passi dal Filadelfia, è alla stagione d'esordio tra i professionisti con la maglia del Carpi. Nonostante la giovane età e la difficilissima classifica degli emiliani, sta trovando ampio spazio.

88) Nicola Rauti (2000, attaccante centrale, Torino)

Entra quindicenne nella cantera del Torino dove, sulla carta, parte come alternativa d'attacco in Primavera. Con Millico forma la coppia d'attacco dei baby e su Rauti ci sono già le attenzioni di club di Premier League. Che, come il Toro, vedono in lui un possibile dopo Belotti già in casa granata.

89) Luca Matarese (1998, seconda punta, Foggia)

Otto minuti alla prima in A in stagione col Frosinone, è poi rimasto fuori fino alla decisione dei ciociari di prestarlo in B. Dove l'esterno di Castellamare, scuola Genoa, sta cercando di farsi le ossa. Il modulo non lo aiuta, cercherà da qui a fine stagione di farsi largo. Tatticamente, è una seconda punta capace di giocare anche da ala destra o da trequartista.

90) Andrea Ghion (2000, mediano, Sassuolo)

Una stagione complicata quella della formazione neroverde in Primavera 1 dove comunque spicca la quantità abbinata alla qualità del mediano di Mantova. Scuola Parma, è perno delle giovanili del Sassuolo del 2015. Regista con grande visione e intelligenza tattica, può essere l'erede di Magnanelli in prima squadra.