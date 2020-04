I 100 giovani d'Italia - Il 2° posto è del giallorosso Nicolò Zaniolo

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

2) Nicolò Zaniolo (1999, centrocampista, Roma)

Nicolò Zaniolo è ancora secondo. A un passo dal sogno, stavolta definitivamente. Perché il prossimo anno, su Tuttomercatoweb.com, verranno censiti i migliori talenti italiani nati dal 1 gennaio del 2000. Poco male, però: il trequartista della Roma è argento e, al netto delle opinabili classifiche, un perno dell'Italia che verrà. Per fare il grande passo, quello definitivo, che lo consacrerà, ha bisogno di trovare una sua dimensione tattica definitiva e capire, altrettanto, che ha tanta carriera da fare prima di essere arrivato. Ha colpi talmente sopraffini da renderlo pezzo d'argenteria pregiata e ricercata. Interno, trequartista, esterno, seconda punta. Poliedrico, ora che è un vantaggio, non si perda nell'ibrido e nella mancanza di un'identità stabile. Ha il fisico e il motore di una Ferrari, l'infortunio ne ha spezzato solo qualche cavallo ma non il Cavallino. E' il prototipo del giocatore del nuovo millennio, che sa abbinare la stazza alla progressione, il controllo nello stretto all'intelligenza tattica. Caratterialmente ha un obbligo: restare umile e non sentirsi arrivato. Così facendo potrà diventare, sfruttando tutti i doni che ha ricevuto dalla Natura, un giocatore dominante. Ma non perda la strada.