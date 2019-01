I bomber della Ligue 1 - Sala, Pépé e Thauvin insidiano le stelle del PSG

Dominio assoluto del Paris Saint-Germain. I rossoblu di Nasser Al-Khelaifi sono i padroni incontrastati della Ligue 1 non solo in termini di punti ma anche in termini di gol. Scontato dire che le prime posizioni della classifica marcatori sono occupate dalle bocche da fuoco rossoblu a disposizione di Thomas Tuchel. In vetta c’è l’astro nascente del calcio francese e mondiale, messosi in luce nella kermesse russa che ha sancito il ritorno in Francia della Coppa del Mondo. Facciamo naturalmente riferimento a Kylian Mbappé. L’attaccante transalpino incanta con le sue giocate, perfora le difese avversarie con la sua velocità e costringe i portieri sabato dopo sabato, domenica dopo domenica, venerdì dopo venerdì - ormai anche il campionato transalpino gioca a quasi tutti gli orari - a raccogliere i palloni in rete. Sono ben 13 i gol messi a segno dal ragazzo di Bondy nel torneo in corso che gli valgono, per ora, la palma di miglior marcatore della Ligue 1.

SALA E PEPE GLI OUTSIDER - Alle spalle della stella classe 1998 due nomi che “stridono” un po’ con l’egemonia del PSG. Il primo è un veterano della categoria, l’argentino di origini italiane Emiliano Sala classe 1990 del Nantes. L’attaccante, già nel girone di andata, ha eguagliato il suo record di reti stagionali in Ligue 1, 12 come negli ultimi due campionati, A pari merito c’è un altro nome che tanti ds si sono appuntati sul proprio taccuino: Nicolas Pepe. Dopo la salvezza ottenuta l’anno scorso con il Lille, l’ivoriano si è ripetuto sempre con la maglia biancorossa rilanciando la squadra di Galtier al secondo posto in classifica.

THAUVIN E NEYMAR E POI CAVANI - Un gradino più sotto c’è Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia che con undici gol divide la quarta piazza con Neymar. L’attaccante francese, dopo il suo ritorno dall’esperienza poco fortunata al Newcastle, ha trovato sempre di più il feeling con il gol realizzandone 15 nel campionato 2016-2017 e 22 in quello successivo. Il fantasista brasiliano ha avuto un impatto importantissimo con la torneo transalpino visto che, sommando anche la Ligue 1 passata, ha gonfiato le reti avversarie in 30 occasioni. Il tridente del PSG però è andato tutto in doppia cifra visto che a quota dieci troviamo Edinson Cavani. La top ten è conclusa poi da Khazri del Saint-Etienne, da Mothiba dello Strasburgo, da Bamba del Lille, da Kamano del Bordeaux e da Gradel del Tolosa.

CLASSIFICA MARCATORI LIGUE 1:

13 reti: Mbappé (Paris Saint-Germain).

12 reti: Sala (Nantes), Pépé (Lille).

11 reti: Thauvin (Olympique Marsiglia), Neymar (Paris Saint-Germain).

10 reti: Cavani (Paris Saint-Germain).

9 reti: Khazri (Saint-Etienne).

8 reti: Mothiba (Strasburgo), Bamba (Lille), Kamano (Bordeaux), Gradel (Tolosa).