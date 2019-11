I casi del mercato - Callejon, l'onnipresente. Oggi, forse non domani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

JOSÈ CALLEJON - Passeranno gli anni ma tu, mese dopo mese di più, sei presente. Cremonini va bene per descrivere il rapporto tra lo spagnolo e il Napoli: sempre in campo, che sia da titolare o per uno spezzone di partita. Callejon ha confermato il ruolo di indispensabile per Ancelotti, che in estate lo aveva provato anche come mezzala, salvo poi accantonare l'idea. È di sicuro uno dei leader dello spogliatoio: considerati i recenti, turbolenti, sviluppi interni agli azzurri, non è detto che sia una gran notizia per il suo futuro.

RINNOVO O CINA? - La situazione di Callejon, come quella di Mertens, era calda già prima che la situazione deflagrasse. ADL aveva esplicitamente fatto capire che non intendeva accontentarne le richieste, dopo aver messo sul piatto un prolungamento a cifre considerate da lui consone, ma basse dai due interessati. Dalla Cina son pronti a fargli ponti d'oro, invece. Non è detto che l'ammutinamento, paradossalmente, non possa riportare in auge l'ipotesi permanenza, almeno fino all'estate: dire addio a gennaio potrebbe essere vissuto come un tradimento alla piazza e alla causa.

Valore di mercato: 20 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2020