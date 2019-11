I casi del mercato - Ghoulam, sparito dai radar di Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

FAOUZI GHOULAM - Stagione da dimenticare, almeno finora, per l'algerino del Napoli. Cinque presenze in campionato, zero in Champions, qualche infortunio di troppo, un ruolo da titolare che è ormai solo un ricordo. Eppure l'anno scorso, quando era a disposizione, Ancelotti lo aveva quasi sempre schierato. La musica è evidentemente cambiata in questa annata: lontani i tempi belli di Sarri, come del resto per molti tra gli azzurri.

UN CASO NEL CASO - È una vicenda di cui si è parlato pochissimo, visto tutto quello che è successo nello spogliatoio napoletano in tempi recenti, ma dalla gara col Torino in poi cosa sia successo a Ghoulam è sostanzialmente un mistero. In panchina contro Hellas e SPAL, poi il classe '91 è sparito dai radar, all'inizio senza comunicati relativi a infortuni o altro. Assente dai convocati per la trasferta di Salisburgo, ha saltato anche tutte le gare successive. In seguito, è arrivata la spiegazione: un problema muscolare. Tornerà, non tornerà? È un dubbio quasi amletico. La cessione è possibile: non uno dei primi pensieri per Giuntoli e De Laurentiis, ma è evidente che Ghoulam non sia stato un fattore per i partenopei. Almeno finora.

Valore di mercato: 23 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022