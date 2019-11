I casi del mercato - Isco, kg di troppo e un rapporto complicato con Zizou

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

ISCO - Per anni feticcio soltanto ipotetico di Allegri, che non è un mistero l'avrebbe voluto alla Juventus, è stato un fattore nel primo periodo di Zidane al Real Madrid. Il rapporto col tecnico francese è stato sempre particolare, a essere onesti: in passato, Isco ha dichiarato di non sentirsi centrale nei suoi progetti, per il quale infatti non era un titolare inamovibile. Proprio Zizou, però, lo ha rivitalizzato l'anno scorso, dopo la muffa presa in panchina con Lopetegui e Solari. A dispetto di un rapporto altrettanto instabile con la bilancia: negli ultimi tempi, Isco si è sempre sottratto ai controlli sul peso chiesti dalle merengues. In questa stagione è stato frenato da un infortunio muscolare abbastanza fastidioso. E al rientro pare aver davvero il posto, anche nel cuore di Zidane.

IL REAL È UNA GABBIA D'ORO - Con uno stipendio da quasi 7 milioni di euro, e una valutazione altissima, lasciare Madrid non è mai facile. A dirla tutta, non è neanche scontato che il fantasista spagnolo voglia davvero farlo. Alla finestra, al momento, soprattutto il Manchester City, che però troppo spesso viene accreditato come pronto a fare follie per chiunque, salvo poi comprare tendenzialmente terzini, almeno negli ultimi anni. In Inghilterra ci pensa anche l'Arsenal, in Italia resta un'idea tuttora viva per la Vecchia Signora.

Valore di mercato: 60 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022