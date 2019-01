I fatti del 2018 - Coppa d'Africa. Prima volta d'estate, ma senza sede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima Coppa d'Africa che si disputerà in estate (dal 15 giugno al 13 luglio) non è partita nel migliore dei modi tanto che a sei mesi dal suo inizio ancora non si conosce il paese che la ospiterà. Doveva essere il Camerun, che aveva battuto Algeria. Guinea (a cui è andata l'edizione del 2023) Costa d'Avorio (a cui è andata l'edizione 2021) e Zambia, ma a causa dei conflitti interni al paese africano (oltre che a ritardi nella costruzione di stadi ed infrastrutture) la CAF (il massimo organismo calcistico africano) ha deciso di revocare la decisione senza però trovare, al momento, un'altra sede in cui farla disputare.

In attesa di capire chi sarà il paese organizzatore – che con tutta probabilità sarà uno di quelli che hanno già a disposizione stadi e infrastrutture adeguate visto il poco tempo a disposizione per l'organizzazione – l'edizione 2019 presenta un'altra grande novità oltre al cambio di date (deciso per andare a intralciare il lavoro dei club che fino alla scorsa edizione per il periodo gennaio-febbraio dovevano rinunciare ai calciatori africani impegnati con le rispettive nazionali). Si tratta dell'allargamento a 24 delle squadre partecipanti (prima erano 16) in pratica la metà delle 51 nazionali che prendono parte alle qualificazioni. Queste saranno divise in 6, e non più 4, gruppi che qualificheranno agli ottavi di finale, anche questa una novità, le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. Quattrordici, in attesa del paese ospitante, di queste 24 sono già note e vi sono già due debutti assoluti: Mauritania e Madagascar. Quattro le squadre del Nord Africa ( Tunisia, Egitto, Marocco e Algeria), sei quelle dell'Africa Occidentale (Costa d'Avorio, Senegal, Mali, Mauritania, Ghana e Guinea) due di quella Orientale (Kenya e Uganda) e poi la grande isola malagascia.