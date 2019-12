I fatti del 2019 - A Messi il suo sesto Pallone d'Oro

Il Pallone d'Oro del nuovo sorpasso su Cristiano Ronaldo. Un premio non poco discusso perché arrivato al termine di un 2019 in cui Messi s'è confermato trascinatore del suo Barcellona tra i confini spagnoli, ma non ha portato a casa trofei né in Europa né nel Mondo. Né con il Barcellona, né con l'Argentina.

Nessuno come Messi - Lo scorso 2 dicembre, Lionel Messi per la sesta volta ha conquistato il Pallone d'Oro. Nessuno come il numero 10 argentino, che ha battuto Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Una vittoria che ha destato discussione e dibattito perché nell'anno in cui il Liverpool ha vinto la Champions League - e il difensore olandese è stato per distacco il miglior difensore del torneo - in tanti credevano e speravano che il 2019 sarebbe stato l'anno giusto per tornare ad assegnare il più prestigioso dei premi individuali a un difensore 13 anni dopo Fabio Cannavaro.

Le reazioni - Non è stato così. E non l'ha presa bene nemmeno Cristiano Ronaldo, che il 2 dicembre a Parigi nemmeno s'è presentato. Nella notte del Pallone d'Oro, il campione portoghese era a Milano per prendere parte al Gran Galà dell'Aic e ha 'affidato' alle sue sorelle reazioni al vetriolo per l'assegnazione del premio a Messi.

Dal canto suo, Messi nel commentare la vittoria ha fatto riferimento proprio a Cristiano Ronaldo e all'averlo staccato in questa speciale graduatoria: "Mi piaceva l'idea di essere il solo ad averne così tanti e quando Cristiano mi ha raggiunto a quota cinque ci sono rimasto un po' male. Adesso sono molto felice di essere il solo ad avere vinto il sesto Pallone d'Oro".

Classifica Pallone d'Oro (prime 10 posizioni)

1) Lionel Messi

2) Virgil Van Dijk

3) Cristiano Ronaldo

4) Sadio Mané

5) Mohamed Salah

6) Kylian Mbappé

7) Alisson

8) Robert Lewandowski

9) Bernardo Silva

10) Riyad Mahrez