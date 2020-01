I fatti del 2019 - Antonio Conte torna in Serie A: è l'anima dell'Inter

© foto di Federico De Luca

La scorsa estate è stata davvero importante: non solo per l'Inter, ma anche per tutto il calcio italiano. Antonio Conte, dopo l'esperienza al Chelsea, è tornato in serie A per firmare con con l'Inter, storica rivale della Juventus. Una firma, quella tecnico pugliese, che ha diviso i tifosi nerazzurri. Da una parte chi era felice di avere un panchina uno dei migliori tecnici in circolazione, dall'altra che ha storto il naso per aver tesserato un "nemico" bianconero.

I fatti però, anche alla luce dell'ottimo mercato nerazzurro, hanno dato ragione a Beppe Marotta. L'Inter è la vera antagonista della Juventus: al termine del 2019 i nerazzurri hanno conquistato 42 punti, gli stessi della Juventus di Maurizio Sarri. In Champions però, le cose non sono andate secondo le aspettative: i nerazzurri infatti, in un girone tutto sommato abbordabile (eccezion fatta per il Barcellona), hanno chiuso al terzo posto e sono retrocessi in Europa League.

Adesso la seconda parte della stagione: vedremo se l'Inter, in questo 2020, riuscirà a dare battaglia alla Juventus per il titolo fino al termine della stagione. Una cosa è certa: Conte ha portato un entusiasmo che all'Inter mancava da molto tempo.