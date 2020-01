I fatti del 2019 - Corini-Cellino, 'odi et amo' e un 'Grosso' errore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Certi amori fanno dei giri immensi, a volte possono ritornare e a volte no. Soprattutto quando di mezzo c’è anche qualche ‘odi’. Parafrasi giornalistiche a parte, il ritorno in serie A del Brescia è stato tutt’altro che semplice. La cavalcata dello scorso anno degli uomini di mister Corini aveva fatto sognare tutti gli addetti ai lavori e non, con un’identità di gioco e una squadra pronta al grande salto. Così non è stato, anche per via di un rapporto di amore ed odio tra Massimo Cellino e il tecnico bresciano: due caratteri opposti che spesso si sono attratti, ma anche respinti. Il 2019 della compagine lombarda si è chiuso in maniera piacevole ed inaspettata dopo la parentesi Grosso, destinata a finire nel dimenticatoio visto l'esordio tutt’altro che positivo.

ESONERO IMMERITATO - La marcia solitaria e il successo in B avevano portato tutti a ipotizzare un Brescia difficile da battere anche nel massimo campionato. Qualche risultato storto e prestazioni al di sotto della media da parte dei giocatori simbolo (Romulo e Balotelli su tutti) hanno complicato notevolmente le cose. Il presidente del Brescia ha dunque esonerato Corini, con le valigie in mano già dopo la sconfitta interna col Bologna (seconda giornata di campionato). L’arrivo di Fabio Grosso è stato accolto con scetticismo da tutta la piazza e i risultati non hanno premiato la scelta: 3 sconfitte in 3 gare e 10 gol subiti, con zero reti all’attivo. Troppo poco per proseguire un rapporto iniziato nel peggiore dei modi.

IL RITORNO DEL GENIO - I tifosi, poi, ci hanno messo del loro in questa vicenda. Lettere aperte e proteste, tutti rivolevano ‘Il Genio’ Corini. L’allenatore della promozione è tornato immediatamente nonostante i dissapori, portando 7 punti su 12 disponibili in quattro gare: missione compiuta, almeno per il momento. La salvezza è ancora lontana, ma gli amori sono tornati al loro posto. D’altronde è necessario fare un piccolo passo indietro quando le cose iniziano a non andare come previsto.