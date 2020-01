I fatti del 2019 - Il cielo è rosso su Madrid: Liverpool vince la Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tottenham-Liverpool finisce 0-2, il cielo è rosso sopra Madrid. Sotto i colpi di Salah, un acuto in overture, e di Origi, la firma allo scadere, i Reds vincono la Champions League al Wanda Metropolitano nella capitale spagnola. Una notte perfetta: uno stadio equamente diviso nell'attesa e nel colore, nella trepidazione e nell'emozione. Gli Imagine Dragons che accolgono le squadre, l'inno Champions. Poi You'll Never Walk Alone e il giubilo è tutto per la banda Klopp.

La partita E' andata così. Col Liverpool che vendica Kiev, che vince la sua sesta Champions League. Un gol in apertura, uno allo scadere. In mezzo tanta tattica, poca Inghilterra e tanta attesa. Clicca qui per rileggere lo speciale sulla finale Champions

Le pagelle del Liverpool Van Dijk strepitoso, al suo fianco pure Matip e Alexander-Arnold. Chi stecca? Solo Firmino, ma non doveva giocare. E poi al suo posto è entrato l'eroe Origi... Il 7 ad Alisson, quello a Van Dijk e a Salah: le pagelle del Liverpool campione di TMW