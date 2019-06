Le pagelle del Liverpool - Van Dijk pazzesco. Origi è l'uomo del destino

Fonte: dal nostro inviato al Wanda Metropolitano di Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 7 Il primo tempo è una comoda vacanza, protetto alle spalle dalla muraglia rossa. Nel secondo è una meraviglia: spettacolare, decisivo. Al momento è il portiere più forte del Mondo.

Alexander-Arnold 7 Giovane e inatteso eroe di casa, di Liverpool. A Liverpool, col Barcellona. Poi a Madrid, chiusure e solidità. Un'altra gara da protagonista che lo consacra tra i migliori protagonisti nel ruolo.

Matip 7 Joel, due chiusure col lucchetto su Kane, addomesticato nel primo tempo. Si conferma nella ripresa: la Maginot eretta insieme a Van Dijk è impressionante per continuità e bellezza.

Van Dijk 7 Ha il cartellino di platino e un cartellone extralarge: non si passa. Quando nella ripresa chiude in diagonale su Son, che è più veloce e più scattante, dimostra perché è il centrale più costoso del mondo.

Robertson 6.5 Dalla sua il Tottenham non sfonda ma ci prova, a differenza di quanto accade dall'altra parte con Alexander-Arnold. Però tiene bene e cresce, soprattutto nella ripresa.

Wijnaldum 5.5 Fatica a tesser trame, in mezzo, a inserirsi, a dettare tempi. Poteva giocare nel tridente, l'ha fatto coi catalani in semifinale. In mezzo però non incide, sicché va fuori cinque minuti dopo Firmino. (dal 62' Milner 6).

Fabinho 6.5 E' il solito, solido, Fabinho. Che ha spada e fioretto, regia e dinamismo. E' un silenzioso protagonista, quello che non vedi, quello che senti, soprattutto se sei sulla sua strada.

Henderson 6 Capitano e cuore, dà ordine e disciplina ai suoi, in un primo tempo contratto. Cresce, nel secondo tempo. Dall'altra parte il Tottenham si spegne, nelle linee centrali, e lui riesce a giostrare ancor meglio i Reds. I suoi Reds.

Salah 7 Apre col rigore, con il fulmine che congela la partita. Poi corre, scarta, dribbla. Non ha altri acuti, ma quello che spezza i cristalli è decisivo anche per lo svolgimento della partita. Occhio alla corsa al Pallone d'Oro.

Firmino 5 Il dubbio ha avuto il suo perché: non era al meglio, ma per la posta in gioco Klopp decide di schierarlo comunque. Si senor, è il coro che è quasi un mantra che parte dalla marea rossa. Non ricambia con lo spettacolo ed entra l'eroe della semifinale. (dal 58' Origi 7 E' l'uomo del destino, piovuto dal cielo, nelle notti di Champions. In casa col Barcellona, oggi in finale. Rinato, rilanciato, ora campione e pronto per un ruolo da protagonista).

Mané 6.5 Causa il rigore per mani di Sissoko, poi corre e sfreccia rapido, come di consueto.