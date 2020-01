I fatti del 2019 - Tra Roma e Samp: l'annus horribilis di Di Francesco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lavorativamente parlando, il 2019 di Eusebio Di Francesco non è stato decisamente felice visti i due esoneri maturati a distanza di pochi mesi in due club diversi. Il tecnico pescarese, che nel 2018 era riuscito nell'impresa di portare la Roma addirittura alla semifinale di Champions League persa contro il Liverpool ma raggiunta dopo un esaltante rimonta contro il Barcellona, non è riuscito a replicare il rendimento anche nella stagione successiva, portando il presidente Pallotta alla decisione di salutarlo anzitempo, ovvero il 7 marzo 2019, per richiamare in panchina un grande tifoso e perfetto traghettatore come Claudio Ranieri. Fatali sono state le sconfitte per 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia e quella in Champions contro il Porto, che hanno costretto i giallorossi a terminare la stagione delle coppe con largo anticipo.

Il flop alla Samp - Sempre il giorno numero 7, ma di ottobre, e sempre con Ranieri pronto a sostituirlo, Di Francesco perde il posto come allenatore della Sampdoria. La squadra è ultima in classifica e non ci sono segni di ripresa e dunque anche Ferrero, nonostante in estate avesse puntato forte sulla qualità dell'allenatore abruzzese, è stato costretto ad un avvicendamento forzato anche dal rischio clamoroso di una retrocessione. Un annus horribilis dunque, che ha costretto a uno dei migliori giovani tecnici del nostro campionato a un netto passo indietro nella propria carriera: dalle voci di interessamenti di squadre top in Europa a un doppio esonero che costringerà il tecnico ad aspettare la prossima estate per ritrovare una panchina in Serie A.