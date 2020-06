I fatti del giorno - Il calcio "riscopre" la vittoria. 5 gol nelle prime due gare di A

Finalmente una vittoria. È quella del Verona, che batte il Cagliari 2-1 e si toglie lo “sfizio” di diventare la prima squadra di Serie A in grado di vincere una partita dopo la ripresa del calcio post Covid. Prima degli scaligeri, anche Torino e Parma hanno continuato sulla falsariga delle squadre già scese in campo in Coppa Italia, dividendosi la posta in palio. In una partita che rimarrà comunque nella storia: la rete di Nkoulou, peraltro con celebrazione legata al movimento Black Lives Matter, riporta all’attenzione, anche nella ripresa della Serie A, la memoria di George Floyd. E poi D’Aversa diventa il primo allenatore a effettuare quattro cambi nel massimo campionato italiano. Ora non resta che aspettare il primo a effettuarne cinque. Rispetto alla Coppa, peraltro, il ritorno del campionato ha portato una buona notizia: cinque gol segnati in due partite. Tutto sommato, forse ci si può ancora divertire.