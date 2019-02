I retroscena - Perché l'Inter ha scelto Cedric Soares a fine gennaio

© foto di PhotoViews

Il 25 gennaio scorso, a Milano, arrivava Cedric Soares. Difensore di fascia, portoghese, il primissimo accostamente è ovviamente quello con Joao Cancelo che, proprio all'Inter, ha costruito il proprio passaggio alla Juventus nello scorso giugno. Giocatore molto differente, più difensivo rispetto al suo collega, con il nuovo allenatore del Southampton Hasenhuttl aveva perso il proprio ruolo da titolare.

Vrsaljko finisce la stagione - In estate era stata fatta una scelta, anche sull'onda dell'emotività del Mondiale. Così era arrivato il croato per 8 milioni di euro più 15 per il diritto di riscatto. E probabilmente trascurando un infortunio che si stava trascinando da qualche tempo e che non gli ha mai permesso di essere al meglio. Così è praticamente impossibile che l'ex Sassuolo rimanga a Milano per la prossima annata.

Pressoché a zero - Questione di opportunità: la necessità di sostituire Vrsaljko ha portato alla valutazione di vari profili, da Darmian a Zappacosta, tutti estremamente costosi per via di prestiti onerosi, oppure l'inserimento di un obbligo di riscatto. Invece il Southampton era disposto a cedere Soares a una cifra irrisoria, 500 mila euro per il prestito e riscatto fissato a 11 milioni.

Per giugno idea Hysaj - Difficile pensare, anche qui, che Soares possa rimanere a Milano. È una vera e propria soluzione tampone che, a giugno, darà massima libertà sul mercato. Tanti i nomi sul tavolo, con un contatto esplorativo già avanzato per Elseid Hysaj, che al Napoli non è più titolare inamovibile e che potrebbe cambiare aria, viste anche le tante critiche ricevute nel corso dei mesi.