I volti nuovi: Demiral al Sassuolo. Già sui foglietti della Juventus

© foto di Federico Gaetano

Era tra i nomi sul foglietto misterioso di Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Juventus monitora infatti il centrale Merih Demiral, prelevato dal Sassuolo per 7 milioni bonus compresi dall'Alanyaspor: classe '98, è stato in passato seguito anche dal Manchester United, quando vestiva la maglia dello Sporting CP. Il ds del Sassuolo, Giovanni Rossi, è però stato chiaro: "nessuna sinergia coi bianconeri".

Le caratteristiche Centonovantadue centimetri, è un centrale dalle lunghe leve di grande esplosività. Ha modelli importanti come Nemanja Vidic. Un centrale dalle qualità fisiche importanti che si distingue per la sua capacità di anticipare l'avversario e per la velocità nello scatto, caratteristiche sempre molto importanti in questo calcio che vede difese sempre più alte e squadre sempre più corte.

Dicono di lui

- "Demiral è un giocatore fisico ma anche tecnico, veloce, un difensore moderno che si sposa bene con la nostra idea, è chiaro che per entrare bene nei nostri meccanismi avrà bisogno di un po' di tempo" (Roberto De Zerbi, allenatore Sassuolo).

Carta d'identità Di Kocaeli, non troppo distante da Istanbul, a tredici anni entra nel settore giovanile del Fenerbahce. Giovanissimo sceglie poi di andare in Portogallo allo Sporting CP di Lisbona che lo cede in prestito all'Alcanenense prima e all'Alanyaspor poi che lo ha riscattato. Il ct Lucescu lo ha già convocato tra i big della Turchia.