Il 2020 in pillole - Il mondo del calcio piange Paolo Rossi e Diego Armando Maradona

vedi letture

Lo scorso gennaio, il mondo dello sport fu sconvolto dalla morte di Kobe Bryant e della figlia Gigi. Parecchi mesi dopo, arriviamo al 25 novembre, la stessa attenzione mediatica dedicata alla scomparsa del Mamba si ripropone. Questa volta per salutare quello che per molti è stato il più grande calciatore di sempre. Di ogni epoca. Il cuore di Diego Armando Maradona si ferma quel giorno in una anonima villetta a Tigre, provincia di Buenos Aires. La morte di Diego oltre che catalizzare le attenzioni di tg e giornali, ferma l'Argentina e il mondo intero per giorni. E proprio quando la tristezza iniziava a dissiparsi, ecco l'altra mazzata: il 9 dicembre l'Italia è straziata dal dolore per la morte di un'altra icona calcistica come Paolo Rossi. Scomparse pesanti, che hanno colpito nel profondo il sentimento popolare e che vanno ad aggiungersi ad altri addii celebri di questo terribile 2020: fra questi ricordiamo i colleghi Gianni Mura, Franco Lauro e Gianfranco De Laurentiis.