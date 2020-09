Il Corriere dello Sport su Milik: contratti pronti con la Roma ma manca il suo sì

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Napoli e Roma stanno da giorni chiacchierando a oltranza per arrivare a un'intesa per l'approdo di Milik in giallorosso. I passi in avanti sono stati "clamorosi" secondo il quotidiano, tanto che i contratti sarebbero già pronti in attesa della cessione di Under all'Hertha Berlino. Con quei soldi, i club romanista completerebbe l'acquisto del polacco per 25 milioni cash più 5 di bonus. Il problema è che il giocatore non è ancora convinto ma l'opera di convincimento iniziata da tempo è in pieno corso, con Gattuso che lo ha escluso dall'amichevole di ieri e con De Laurentiis che gli ha già fatto intendere che verrà ceduto anche se non alla Juventus come sognava a inizio mercato.