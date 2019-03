Il futuro di Baroni: la missione era disperata. Il contratto va oltre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le nove sconfitte dell'anno scorso, rimarranno, comunque, un ricordo amaro per Marco Baroni. Quella alla guida del Frosinone è la terza esperienza per il tecnico fiorentino, che in precedenza aveva guidato il Benevento 2017/2018: nove sconfitte su nove partite. Prima ancora, breve interregno a Siena nel 2009, anche qui senza alcuna vittoria in tre partite. Almeno, in Ciociaria è arrivata la prima vittoria, e poi anche la seconda.

A dicembre, quando Baroni è subentrato a Longo, il Frosinone era più o meno considerato spacciato. A marzo, le cose non sono poi troppo diverse: con 8 punti di ritardo dalla zona salvezza da recuperare, in pochi credono davvero alle possibilità dei ciociari di rimanere in massima serie, obiettivo chiaro di Stirpe quando ha regalato ai suoi la grande scossa in panchina.

Al futuro, in ogni caso, le parti hanno già pensato nel momento di firmare il contratto. Accordo fino al 2020, con la Serie B che già all'epoca sembrava qualcosa in più di uno spauracchio: qualche parola, sulla possibilità di ripartire per inseguire una nuova promozione, se la saranno pur scambiata. Lo stadio insegna: a Frosinone, nel bene o nel male, il futuro si programma con grande attenzione.

In carica dal 19 dicembre 2018

Contratto fino a giugno 2020

Percentuale di conferma: 60%