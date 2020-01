© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono slittate le visite mediche di Marko Pjaca con il Cagliari. Dovrebbero esserci fra domani e dopodomani per il croato della Juventus - che da par suo ha già dato l'ok al trasferimento - ma devono essere risolti ancora gli ultimi dettagli dell'operazione. Quindi non è un affare fatto, ma non dovrebbero (condizionale d'obbligo, anche considerato il 4-3-1-2 con cui gioca Maran) esserci molti dubbi. In compenso gli isolani cercano un difensore centrale - contatti per Belloli del Milan, ma l'eventuale trasferimento sarebbe più importante - e un nome potrebbe essere quello di Riccardo Gagliolo del Parma, alternativa Magnani del Brescia. Dal West Ham super proposta per Nandez - i londinesi cercano un centrocampista - da 40 milioni di euro: possibile che ci sia Krunic fra i sostituti. In piedi uno scambio fra Cerri e Paloschi, con la SPAL.