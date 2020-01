Il mercato in un minuto - Lecce, Imbula saluta. Chiesto Barak

L'addio di Giannelli Imbula è oramai a un passo. Perché il colpo estivo del Lecce, dopo sei mesi deludenti, finirà al Leganes, nella Liga spagnola, per cercare di rivitalizzare una carriera che per ora appare in parabola decisamente discendente. Per sostituirlo ci sono varie idee: Ionita è una di queste, ma è una pista che è difficile da percorrere. Chiesto anche Antonin Barak, all'Udinese, ma il presidente Sticchi Damiani ha parlato di tre innesti prima della fine del mercato dopo Donati e Deiola. Nel mirino c'era anche Riccardo Saponara, considerato a un passo ma che ha subito una breve frenata nelle ultime ore. Per il reparto difensivo piace Djidji del Torino - operazione non semplice, perché sta giocando da titolare - così come Kotchap. Bonifazi va verso la SPAL, mentre Romario Benzar è un obiettivo in Serie B.