Il mercato in un minuto - Milan, la Premier su Piatek. Suso per la Roma

Chiusi i colpi Kjaer e Ibrahimovic, il Milan sta definendo anche l'arrivo del secondo portiere Asmir Begovic. A quel punto i rossoneri dovranno intervenire solo sull'attaccante esterno che possa dare il cambio a Suso, possibile partente in queste settimane. Il nome che piace maggiormente è quello di Cengiz Under, ma attenzione al nome di Matteo Politano dell'Inter.

I dirigenti rossoneri intanto dovranno lavorare anche e soprattutto sulle cessioni: Pepe Reina è ad un passo dall'Aston Villa, squadra che vorrebbe prendere anche Krzysztof Piatek. Il polacco ha molto mercato in Premier e piace anche a West Ham e Tottenham. L'Arsenal invece, così come la Roma, è sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Proprio i giallorossi però nelle ultime ore, complice il ko di Zaniolo, hanno messo la freccia per superare la concorrenza nella corsa a Suso, oggi primo obiettivo di Petrachi. Kessie difficilmente si muoverà, così come Castillejo, mentre Ricardo Rodriguez continua a valutare la proposta del Fenerbahce col PSV sullo sfondo.