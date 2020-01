Il mercato in un minuto - Roma, caos Spinazzola-Politano. Ok Ibanez

La Roma deve fronteggiare più tavoli aperti. In primis quello fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Il club giallorosso non è stato felice del cambio di rotta, imposto dai meneghini, per la formula dell'operazione, così come la richiesta per ulteriori esami strumentali. La trattativa, che sembrava a un passo dalla conclusione, è quindi saltata. Definitivamente? Presto per dirlo, perché Politano continua a piacere (e la Roma ha bisogno di un attaccante), ma probabilmente non si farà nei termini precedenti. Chi è vicinissimo è Roger Ibanez, dopo il blitz della giornata di oggi, perché c'è troppa forbice tra la proposta capitolina e quella del Bologna. Il suo arrivo sblocca l'addio di Mert Cetin, difensore turco, che può finire al Verona in prestito con diritto di riscatto. Così come quello di Juan Jesus: piace al Fenerbahce.