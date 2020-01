© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni frenetici per la Roma di Petrachi. Perché dopo avere chiuso l'acquisto di Roger Ibanez nella giornata di ieri (8 milioni di euro per l'obbligo di riscatto, 2 di bonus, più uno se venduto dopo il 2024 e il 10% se prima) i giallorossi parleranno spagnolo. Per Carles Perez c'è un problema di formula, con la recompra chiesta dal Barcellona e che i capitolini non vorrebbero concedere: altrimenti idee Pedro e El Shaarawy. Poi l'acquisto di Gonzalo Villar, giovane dell'Elche - e cresciuto nel Valencia - che dovrebbe arrivare per circa 5 milioni di euro. Da capire poi cosa farà Alessandro Florenzi, vicino al Valencia ma con un problema di formula: la Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, oppure con un obbligo di riscatto, mentre il club di Lim vorrebbe un obbligo solamente in caso di arrivo in Champions League. Da sciogliere anche il problema Nzonzi, a un passo dal Rennes.