Il mercato in un minuto: Torino, il solito gennaio. Priorità agli addii

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Torino parte dagli addii e dal terzo ritorno di Kevin Bonifazi alla SPAL. Affare quasi fatto ma gli estensi vogliono anche Iago Falque che tergiversa sulla trattativa anche perché l'Al Nasr gli garantirebbe uno stipendio ben più lauto. Per la sostituzione, il Torino ha messo nel mirino Ian Poveda ma il Manchester City ha rifiutato la prima offerta per il classe 2000. Tra le idee anche Amin Younes del Napoli mentre su Vincenzo Millico c'è il Parma che deve fare i conti con l'infortunio di Roberto Inglese. Intanto è no al Lecce, per adesso, su Koffi Djidji visto che in uscita come detto c'è proprio Bonifazi. Diego Laxalt potrebbe partire anzitempo ma è no, per adesso, all'offerta del Maiorca: tra le idee se dovesse partire c'è anche Yann Karamoh dell'Inter e in prestito al Parma.