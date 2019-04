Il pagellone - Bonucci 7: un ritorno contestato. Ma quanto mai opportuno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno del figliol prodigo ha dato i frutti sperati. Anche se a dire la verità di dubbi ne esistevano ben pochi. Perché nonostante una stagione non proprio esaltante al Milan, Leonardo Bonucci negli anni passati era sempre stato uno dei migliori della retroguardia bianconera (ricordate la BBC?). E così è stato anche quest'anno, in una stagione culminata con la conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Rientrato a Torino per strutturare al meglio la squadra in ottica Champions League, anche in campionato Bonucci ha dato il suo apporto e forse pure qualcosa in più. Ad oggi sono 24 le presenze del regista difensivo di Allegri che un po' come Chiellini ha saltato alcuni match 'strategici' con l'obiettivo di arrivare al meglio agli appuntamenti europei infrasettimanali. Il suo rientro in squadra, oltre che per puntellare la difesa, è servito anche a Pjanic per liberarsi dal compito di far partire ogni singola azione bianconera. Regalando di fatto ad Allegri vecchie/nuove soluzioni di gioco e costruzione della manovra. Un apporto costante e a 360°, impreziosito anche da 3 gol importanti. Quello del 3-1 contro il Napoli nella gara di andata su tutti.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Titolare in tutte le 10 gare giocate dalla Juve e mai sostituito, Bonucci è stato uno dei grandi protagonisti della campagna europea bianconera, fin tanto che è durata. E soprattutto nel girone il suo contributo, anche in termini di assist, è stato fondamentale. Peccato solo che l'assenza di Chiellini contro l'Ajax, sia all'andata che al ritorno, abbia influenzato in qualche modo anche il suo rendimento.

Presenze: 25

Minuti giocati: 2.176

Gol: 3

Assist: /

Presenze in Champions League: 10

Minuti giocati: 900

Gol: /

Assist: 3

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 90

Gol: /

Assist: /