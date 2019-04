Il pagellone - Cuadrado 6: tanti stop. Il rimpianto Champions di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stato, alla fine, il grande rimpianto di Massimiliano Allegri. Che ha dovuto tenere fuori dalla lista Champions Juan Cuadrado, per l'infortunio del colombiano e per le ristrettezze difensive di gennaio.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Lo stop ha inciso. Fino a dicembre il colombiano è stato la solita buona alternativa per il livornese, impiegato un po' ovunque e con un rendimento in fin dei conti positivi. È stato assente a lungo, troppo a lungo per poterlo considerare davvero decisivo nell'annata dell'ottavo scudetto consecutivo.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Assente, appunto, nella fase a eliminazione diretta. Considerato che con i se e con i ma non si va molto lontani, non possiamo immaginare come sarebbe finita l'avventura europea dei bianconeri con lui in campo. Finché c'è stato, comunque, ha fatto il suo. Anche titolare in più di un'occasione, ha dato la flessibilità che nelle ultime battute è forse mancata.

Presenze in campionato: 13

Minuti giocati: 786

Gol: 1

Assist: 2

Presenze in Champions League: 5

Minuti giocati: 328

Gol: 0

Assist: 1