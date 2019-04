Il pagellone - De Sciglio 6,5: uno dei MIP bianconeri. Titolarissimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ha voluto alla Juve direttamente Massimiliano Allegri. E quest'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, in tanti hanno capito il perché. Mattia De Sciglio è una delle sorprese positive del campionato della Juventus. Perché gli esterni, nell'undici bianconero, devono lavorare tanto e bene e proprio per questo avere giocatori pronti da inserire nelle rotazioni è fondamentale.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

E così in campionato De Sciglio ha raccolto tantissime presenze dopo esser stato out per infortunio nelle prime 9 giornate. Dal momento del suo rientro, alla 10^ contro l'Empoli, l'ex Milan ha collezionato 18 gettoni, quasi tutti dal primo minuto (eccezion fatta per la gara vinta a Napoli). Una presenza costante e convincente da parte del classe '92. Fossimo in NBA potrebbe concorrere tranquillamente per il MIP, Most Improved Player. Volendo trovare una pecca nella sua pur ottima stagione, probabilmente servirebbe andare a vedere i numeri in fatto di gol (0) e assist (1). Ma in fondo, con i tanti uomini di qualità in campo, non pare esser quello il suo compito principale.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Come in campionato, De Sciglio ha giocato pochissimo nella prima parte della campagna europea bianconera. Nel girone infatti sono state solo due le presenze, di cui una nell'ultime (e non decisiva) gara con lo Young Boys. Poi la titolarità, per certi versi a sorpresa, nell'andata contro l'Atletico Madrid, l'assenza nel ritorno a causa di un infortunio, la panchina ad Amsterdam e la titolarità nella sciagurata serata di Torino in cui la Juve ha trovato l'eliminazione.

Presenze: 18

Minuti giocati: 1559

Gol: /

Assist: 1

Presenze in Champions League: 4

Minuti giocati: 309

Gol: /

Assist: /

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 180

Gol: /

Assist: /