Il pagellone - Mandzukic 7: l'uomo dei gol pesanti. Poi si è riposato

La spalla perfetta. Se a Madrid questo compito toccava a Benzema, con l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo è stato Mario Mandzukic a rivelarsi fondamentale nel supporto al campione portoghese. Alla Juventus, il croato ha trovato una nuova casa: prima del bianconero, non ha mai vestito per tanto tempo gli stessi colori. Un amore ricambiato e che andrà avanti, visto il rinnovo appena firmato. In tante vesti: guidato da Allegri, Mandzukic è stato centravanti o ala, perfino esterno negli ultimi anni.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

È tornato al centro, in questa stagione, e finché il campionato è stato in bilico ha fatto la differenza. Basta rileggere le tappe della cavalcata, sua e della Juve: i gol di Mandzukic si sono rivelati decisivi contro il Napoli all'andata (doppietta), poi nelle vittorie contro Milan, Inter e Roma. I big match, in pratica, portano tutti la sua firma. Al giro di boa la Vecchia Signora aveva già chiuso la pratica e Mario si è riposato: ancora zero gol, in questo 2019.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Altro giro, altra corsa. Altra competizione: il croato è tra i pochi nella rosa a disposizione di Allegri ad averla già vinta, ma il suo apporto non è stato dei più redditizi, a conti fatti. Complici le assenze: out nel doppio confronto col Manchester United, out anche nella serata decisiva dell'eliminazione contro l'Ajax. Chiude con un solo gol: quello, comunque decisivo per il primo posto nel girone, contro il Valencia a Torino. E qualche rimpianto: tra i peggiori ad Amsterdam, nella gara di andata.

Presenze in campionato: 24

Minuti giocati: 1.992

Gol: 8

Assist: 7

Presenze in Champions League: 8

Minuti giocati: 578

Gol: 1

Assist: 0