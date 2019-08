Il punto su LaLiga - Barcellona piange, l'intera Madrid esulta

© foto di Imago/Image Sport

Una partenza col botto. Fin dal venerdì quando, nella partita inaugurale, il Barcellona ha incassato il primo colpo stagionale dall'Athletic Bilbao: un 1-0 targato Aduriz al 90' che fa scivolare i campioni di Spagna accanto alle altre squadre sconfitte all'esordio in campionato. Barcellona piange, Madrid se la ride: il Real di Zidane risponde presente rifilando un netto 3-1 al Celta Vigo (espulso Modric) in una delle trasferte più insidiose dell'intero torneo, l'Atletico si accontenta di uno striminzito 1-0 firmato Morata (che sbaglia un rigore nella ripresa) contro il Getafe dopo un primo tempo concluso in dieci contro dieci.

Corsa Europa - Nel treno che fino all'ultimo si contenderà il quarto posto europeo, alle spalle delle tre big, parte bene solo il Siviglia: l'Espanyol in casa crolla 2-0, la squadra di Lopetegui esulta con Reguilon e Nolito. Il Villareral non va oltre il parreggio contro il Granada, con difese colabrodo e autentiche protagoniste nel 4-4 finale. È stato uno dei due pareggi, l'altro quello tra Valencia e Real Sociedad (1-1). Partenza flop, invece, per il Betis: i biancoverdi, in casa, perdono 2-1 contro un Valladolid trascinato da Guardiola.

Le altre - Sorprende tutti il Maiorca, che batte 2-1 nel giorno del ritorno ne LaLiga l'Eibar: gli ex italiiani Budaimir e Trajkovski non lasciano il segno, ci pensano Rodriguez e un autogol di Oliveira. Promosso anche l'Osasuna, vittorioso 1-0 contro il Leganes con la rete di Avila. All'Alaves, infine, i tre punti dalla bella battaglia contro il Levante: un gol di Joselu basta a regalare i primi tre punti della stagione a Garitano.