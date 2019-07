Il punto sul mercato dell'Udinese: maxi spesa per Tokoz. Via De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate L'Udinese, dopo aver preso il difensore Rodrigo Becao e il centrocampista Mato Jajalo, vuole definire il maxi acquisto di Dorukhan Tokoz. Centrocampista classe 1996, arriverà dal Besiktas per una cifra nell'intorno dei 10 milioni di euro. Tra i pali è in arrivo il portiere Nicolas dall'Hellas Verona, davanti dopo lo svincolo dal Palermo il mirino è puntato sul macedone Ilija Nestorovski.

Uscite Rodrigo De Paul ha chiesto di giocare in un club da Champions League, al momento nessuno raggiunge i 25-30 milioni chiesti dai friulani. C'è il Napoli che segue anche la punta Kevin Lasagna. Su Rolando Mandragora c'è l'interesse della Fiorentina ma costa 20 milioni di euro. Può uscire Giuseppe Pezzella, c'è il Parma tra le altre, dietro Samir piace al Flamengo ma vuole restare ancora a Udine.