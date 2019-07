Il punto sul mercato della Fiorentina: da Chiesa a Veretout. Big in uscita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Difensore centrale, regista e centravanti. Tra i nomi c'è anche Mario Balotelli "ci piace ma guadagna tanto", Sandro Tonali del Brescia "non ha mai giocato in A e costa tanto" e Daniele De Rossi "si decida". Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha fissato tre obiettivi importanti per la rosa di Vincenzo Montella. Davanti piace anche Andrea Petagna della SPAL, tra le ipotesi di mercato anche Milan Badelj della Lazio e Andrea Bertolacci, ora svincolato. Per il ruolo di terzino destro all'inizio della prossima settimana può arrivare l'accelerata per Pol Lirola del Sassuolo.

Uscite Tutto ruota attorno a Federico Chiesa: Commisso lo blinda ma da Torino filtra che l'accordo del giocatore con la Juventus è totale, affare possibile da 65 milioni di euro (anche se il patron viola afferma di esser pronto a rifiutarne 100, ndr). In uscita a breve Jordan Veretout: più Milan che Roma, i rossoneri propongono 15 più Lucas Biglia, i giallorossi 18. Sfoltire è la priorità per Pradè: la lista è lunghissima e va da Dabo a Saponara, da Ceccherini a Vitor Hugo, da Eysseric a una lunga schiera di giovani. Anche German Pezzella può chiudere di partire: c'è il Milan anche sull'ex Betis Siviglia. Occhio a Giovanni Simeone: nelle ultime ore la società sta ragionando su un possibile addio.