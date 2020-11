Il punto sulla Bundes - Bayern saldo il vetta, crolla il Dortmund

La Bundesliga entra finalmente nel vivo e sono tante le dinamiche che cominciano ad assumere dei toni ben precisi. Arrivati alla 9^ giornata, il campionato tedesco sta delineando degli equilibri che sembrano poter trovare una propria quadra già nelle prossime settimane.

In testa alla classifica si conferma il Bayern di Monaco: i ragazzi di Flick, dopo essere andati in svantaggio, si sono imposti contro lo Stoccarda per 3-1, consolidando il primato e riuscendo addirittura a guadagnare terreno su almeno due inseguitrici particolarmente agguerite.

Una che non ha perso terreno, però, è il Lipsia. Vittoria per i ragazzi di Nagelsmann, 2-1 contro l'Arminia Bielefeld e secondo posto tenuto ben stretto ad appena due punti di distacco dai bavaresi primi della classe. Scivola giù, invece, il Borussia Dortmund: sconfitta clamorosa quella patita dai gialloneri tra le mura amiche per mano del Colonia, con il tunisino Skhiri autore di una doppietta vincente.

Ma oltre al Borussia Dortmund, scivolato al quarto posto, perde terreno anche il Bayer Leverkusen che, al contempo, guadagna un punto proprio sui ragazzi di Lucien Favre: i rossoneri, infatti, non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Hertha Berlino, portando a casa un solo punto e piazzandosi al terzo posto in classifica.

In zona Europa League, poi, c'è il Wolfsburg che ha superato il Werder Brema con un sonoro 5-3 (doppietta di Weghorst), ma soprattutto prosegue la sorprendente striscia positive dell'Union Berlino: dopo la sconfitta all'esordio contro l'Augsburg, i ragazzi di Fischer e sono andati vicini alla vittoria anche contro l'Eintracht, con il match che si è chiuso con un pirotecnico 3-3.

Nella zona rossa della classifica, detto della vittoria del Colonia e della sconfitta dell'Arminia, da segnalare anche la seconda debacle consecutiva dello Schalke sempre più ultimo, stavolta superato dal Borussia M'Gladbach. Pari, invece, per il penultimo Mainz contro l'Hoffenheim.

Ennesimo pareggio per l'Hoffenheim che non è andato oltre l'1-1 in casa del Mainz. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 33' con Quaison ma nella ripresa gli ospiti prima hanno trovato il pareggio Beube e poi sono rimasti in dieci per l'espulsione di Geiger, riuscendo comunque a portare a casa un punto. Con questo 1-1 l'Hoffenheim sale a 9 punti e il Mainz a quota 5.

BUNDESLIGA - Turno 9

Wolfsburg-Werder Brema 5-3

Augsburg-Friburgo 1-1

Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern 1-3

Union Berlino-Francoforte 3-3

Borussia M'Gladbach-Schalke 4-1

Domenica

Leverkusen-Hertha Berlino 0-0

Mainz-Hoffenheim 1-1