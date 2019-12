Il punto sulla Bundesliga - Bayern ko, il 'Gladbach mantiene la vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo averlo perso il sabato per mano del Lipsia, vittorioso per 3-2 contro il Paderborn, il Borussia Monchengladbach si riappropria della vetta della classifica (+1 dal secondo posto). La squadra di Rose in uno dei tre posticipi domenicali doma il Friburgo e lo batte per 4-2. Grande protagonista Embalo, che fa due gol ma sbaglia il calcio di rigore per la possibile tripletta. Sale a 25 punti e al terzo posto lo Schalke, che ottiene i tre punti contro l'Union Berlino venerdì grazie alla rete del 2-1 all'86' di Serdar. Cade anche l'altra squadra di Berlino, l'Herta, contro il Borussia Dortmund, quinto in classifica. I gialli di Favre passano subito sul doppio vantaggio con Sancho e Hazard, ma poi si complicano la vita prima incassando l'1-2 di Darida e poi l'espulsione, per doppio giallo, di Hummels a ridosso dell'intervallo. Con molta fatica alla fine si portano via il bottino pieno.

La notizia più importante e sorprendete è la caduta del Bayern Monaco in casa contro il Bayer Leverkusen, che sbanca l'Allianz Arena per 2-1 con la doppietta di Bailey. Inutile il momentaneo pareggio di Muller, uno dei pochi giocatori offensivi bavaresi in giornata positiva. La macchina del gol Lewandowski è irriconoscibile tanto che spreca almeno 2-3 palle nitide da gol, prima di colpire nel finale la traversa, che si aggiunge ai due pali di Gnabry e Goretzka.

Nelle parti basse della classifica fondamentale il blitz esterno del Werder Brema a Wolfsburg alla fine di una partita al cardiopalma. Il tabellone recita 2-3 con la rete decisiva di Rashica (autore di una doppietta) all'82' minuto. Un risultato che fa volare la squadra a 14 punti, a +3 dalla zona retrocessione. Per il resto succede ben poco, anche perché come detto prima Herta Berlino e Paderborn se la sono dovuta vedere con Dortmund e Lipsia, non proprio due avversari facili da affrontare. Tra queste due squadre al penultimo posto, a quota 8, c'è il Colonia, che pareggia per 1-1 in casa contro l'Augusta. Buonissimo invece il pareggio del Dusseldorf sul difficile campo dell'Hoffenheim: un punto che gli permette di uscire dalla zona calda e salire a 12.

La 13° giornata di Bundesliga si chiuderà con Mainz-Francoforte, rispettivamente a 12 e 17 punti in classifica. Il posticipo in programma oggi alle 20.30.

I risultati del 13° turno:

Schalke-Union Berlino 2-1

Hoffenheim-Dusseldorf 1-1

Herta Berlino-Borussia Dortmund 1-2

Colonia-Augusta 1-1

Paderbord-Lipsia 2-3

Bayern-Leverkusen 1-2

Borussia Monchengladbach - Friburgo 4-2

Wolfsburg-Werder Brema 2-3

Mainz-Francoforte oggi alle 20.30

La classifica

Borussia Monchengladbach 28

Lipsia 27

Schalke 25

Bayern 24

Borussia Dortmund 23

Friburgo 22

Bayern Leverkusen 22

Hoffenheim 21

Wolfsburg 20

Francoforte 17

Union Berlino 16

Werder Brema 14

Augusta 14

Dusseldorf 12

Mainz 12

Herta Berlino 11

Colonia 8

Paderborn 5